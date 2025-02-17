CATANIA. EVADE DAI DOMICILIARI PER RUBARE ALL’INTERNO DI DUE AUTO, LADRO 54ENNE ARRESTATO DALLA POLIZIA DI STATO

È stato fermato giusto in tempo dalla Polizia di Stato prima che, in bici, riuscisse a fuggire con la refurtiva di due colpi messi a segno in due auto parcheggiate in via Santa Sofia.L’uomo, un catane...

È stato fermato giusto in tempo dalla Polizia di Stato prima che, in bici, riuscisse a fuggire con la refurtiva di due colpi messi a segno in due auto parcheggiate in via Santa Sofia.

L’uomo, un catanese di 54 anni, già noto per i suoi numerosi precedenti in materia di reati contro il patrimonio e per spaccio di sostanze stupefacenti, ha preso di mira le due auto, le ha scassinate e ha portato via diversi oggetti e un borsone.

A segnalare il furto al numero unico d’emergenza è stata una delle vittime che ai poliziotti ha raccontato di aver subito il furto dello zaino, dopo aver trovato la serratura della macchina forzata.

Scattate subito le ricerche, gli agenti della squadra volanti della Questura di Catania hanno notato non molto distante dal luogo del reato un uomo a bordo di una bicicletta con due zaini sulle spalle, di cui uno perfettamente corrispondente alla descrizione fornita al telefono, poco prima, dalla vittima.

I poliziotti, quindi, hanno fermato e sottoposto a controllo l’uomo, che è stato trovato in possesso anche di diversi attrezzi utilizzati per scassinare le serrature, quali un coltello, una chiave inglese e un cacciavite.

Inoltre, grazie agli accertamenti effettuati sul posto è stato possibile appurare che il ladro 54enne, già condannato per estorsione, era sottoposto alla misura alternativa della detenzione domiciliare con braccialetto elettronico, con il permesso di uscire di casa soltanto in alcune fasce orarie per sottoporsi ad alcune cure in ospedale.

Pertanto, l’uomo è stato fatto salire a bordo di una volante per essere condotto negli uffici di Polizia, ma, non appena all’interno dell’auto di servizio, ha cominciato a scalciare e a dare pugni allo sportello, danneggiando la maniglia interna. Ai poliziotti, che tentavano di calmarlo, ha cominciato a rivolgere una serie di minacce fino a colpire violentemente uno degli agenti intervenuti che ha riportato un trauma toracico. Per questa ragione, si è reso necessario l’intervento di un altro equipaggio in ausilio dei colleghi. Nel frattempo, i poliziotti hanno avuto modo di notare che un’auto in sosta, poco distante da quella forzata, aveva il finestrino rotto. Contattato il proprietario, è stato possibile constatare l’ammanco di alcuni oggetti trovati proprio nello zaino del 54enne.

Quanto rubato è stato riconsegnato ai legittimi proprietari, mentre l’uomo è stato arrestato in attesa del giudizio per direttissima, ferma restando la presunzione di innocenza dell’indagato valevole ora e fino a condanna definitiva.

Il giudice ha convalidato l’arresto e ha applicato nei suoi confronti la misura cautelare degli arresti domiciliari.