Catania, evade dai domiciliari per spacciare droga: 53enne arrestato dai Carabinieri

L’intensa attività di controllo del territorio svolta quotidianamente dai Carabinieri del Comando Provinciale di Catania continua a produrre importanti risultati nel contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti e nella vigilanza sul rispetto delle misure restrittive imposte dall’Autorità Giudiziaria.

In tale contesto, i militari del Nucleo Radiomobile del Reparto Operativo di Catania hanno tratto in arresto, ferma restando la presunzione di innocenza fino a eventuale sentenza definitiva di condanna, un 53enne residente a Catania, già sottoposto agli arresti domiciliari e gravato da precedenti specifici in materia di stupefacenti e reati contro il patrimonio, ritenuto responsabile dei reati di evasione, detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a Pubblico Ufficiale.

L’intervento è scaturito nell’ambito di un mirato servizio di controllo del territorio finalizzato al contrasto dello spaccio di droga nel quartiere San Giovanni Galermo, con particolare attenzione all’area di via Capo Passero, già oggetto di specifici approfondimenti investigativi. Nel corso del servizio, i Carabinieri hanno notato un uomo uscire da uno stabile con una borsa a tracolla e dirigersi rapidamente verso la strada. Insospettiti dal suo comportamento, gli hanno intimato l’alt.

Alla vista dei militari, però, il 53enne si è dato immediatamente alla fuga a piedi tra i portici della zona, nel tentativo di sottrarsi al controllo. Durante l’inseguimento ha cercato di ostacolare l’azione dei Carabinieri spingendo con forza una transenna metallica contro uno degli operanti, senza tuttavia riuscire nel proprio intento. La fuga è terminata pochi istanti dopo, quando l’uomo ha perso l’equilibrio ed è stato raggiunto, immobilizzato e messo in sicurezza dai militari.

La successiva perquisizione personale ha consentito di rinvenire cocaina, 450 euro in contanti, suddivisi in banconote di vario taglio ritenute compatibili con l’attività di spaccio, una ricetrasmittente portatile, verosimilmente utilizzata per monitorare la presenza delle Forze dell’Ordine e comunicare con altri soggetti dediti allo spaccio, nonché un taccuino contenente appunti e conteggi riconducibili all’attività illecita. Tutto il materiale è stato sottoposto a sequestro.

Gli accertamenti eseguiti nell’immediatezza hanno, inoltre, consentito di verificare che il 53enne avrebbe dovuto trovarsi presso la propria abitazione, essendo sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari per una precedente vicenda giudiziaria in materia di stupefacenti. Sulla base degli indizi raccolti da verificare in sede giurisdizionale, l’uomo è stato arrestato e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato nuovamente sottoposto agli arresti domiciliari in attesa del giudizio direttissimo.

11 Luglio 2026