CATANIA: EVADE DOMICILIARI E VA AL PRONTO SOCCORSO, STANCO DELL’ATTESA AGGREDISCE UN POLIZIOTTO

La Polizia di Stato ha arrestato il pregiudicato catanese VIGLIANESI Giuseppe (cl. 1957) per resistenza e violenza a p.u. aggravate nonché per evasione dagli arresti domiciliari.

Ieri, il personale del Commissariato di P.S. Borgo Ognina, in servizio presso il posto di Polizia a supporto dell’attività del Pronto Soccorso, ha tratto in arresto VIGLIANESI Giuseppe, in atto sottoposto al regime degli arresti domiciliari, poiché giunto presso il pronto soccorso del ’"Policlinico Vittorio Emanuele", dava in escandescenze urlando nella sala d’attesa del triage nei confronti di una infermiera ivi presente, a causa di lamentele dello stesso durante l’attesa.

Immediatamente, interveniva l’operatore di Polizia, in servizio presso il Posto di Polizia, il quale, al veto opposto dal medesimo operatore di Polizia, l’uomo reagiva avventandosi contro di lui minacciandolo. Con non poche difficoltà, si riusciva a condurre il soggetto all’esterno del triage, con l’ausilio del personale preposto alla vigilanza.

Subito dopo giungevano altri equipaggi della Polizia di Stato che provvedevano alla sua compiuta identificazione.

A seguito dell’aggressione il poliziotto veniva medicato riportando “…contusioni e graffi da aggressione..” con un a prognosi di giorni 7 (sette).

Espletate le formalità di rito, VIGLIANESI Giuseppe, veniva tratto in arresto.