CATANIA: EVADE SEI VOLTE IN UN MESE DAI DOMICILIARI

I Carabinieri della Stazione di Catania Librino, in esecuzione di un’ordinanza di sostituzione della misura cautelare emessa dal Tribunale di Catania, hanno arrestato il 28enne catanese Antonino RAPISARDA.

L’uomo come si ricorderà era assurto a “evasore seriale” se è vero che, soltanto nello scorso mese di luglio, aveva violato gli arresti domiciliari per ben 6 volte, delle quali l’ultima soltanto una settimana addietro.

Le sue “intemperanze” sono state così comunicate dai militari di Librino all’autorità giudiziaria che, pertanto, ha originato il provvedimento a seguito del quale l’uomo, adesso, è stato tradotto presso il carcere di Augusta.