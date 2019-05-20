I Carabinieri del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale hanno arrestato nella flagranza il 19enne catanese Lorenzo CHIARENZA, poiché ritenuto responsabile di evasione e danneggiamento.Il giovane,...

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale hanno arrestato nella flagranza il 19enne catanese Lorenzo CHIARENZA,

CATANIA: EVASO, SFONDA LA PORTA DI UN’ABITAZIONE E VI SI NASCONDE DENTRO, AMMANETTATO

poiché ritenuto responsabile di evasione e danneggiamento.

Il giovane, allontanatosi arbitrariamente dalla propria abitazione, dov’era ristretto agli arresti domiciliari per reati contro il patrimonio, è stato intercettato dalla pattuglia in via Ofelia.

Vedendo i carabinieri, il reo è fuggito a piedi fino al civico 146 di via Carlo Forlanini luogo in cui ha sfondato la porta di una abitazione allo scopo di nascondersi e sottrarsi all’arresto.

Manovra resa inutile dai militari che l’hanno raggiunto, stanato ed ammanettato dentro l’immobile, per fortuna in quel momento disabitato.

L’arrestato, ammesso al giudizio per direttissima, è stato ricollocato agli arresti domiciliari con l’obbligo di indossare il braccialetto elettronico, così come disposto dal giudice al termine dell’udienza.