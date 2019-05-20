CATANIA: EVASO, SFONDA LA PORTA DI UN’ABITAZIONE E VI SI NASCONDE DENTRO, AMMANETTATO
I Carabinieri del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale hanno arrestato nella flagranza il 19enne catanese Lorenzo CHIARENZA,
Il giovane, allontanatosi arbitrariamente dalla propria abitazione, dov’era ristretto agli arresti domiciliari per reati contro il patrimonio, è stato intercettato dalla pattuglia in via Ofelia.
Vedendo i carabinieri, il reo è fuggito a piedi fino al civico 146 di via Carlo Forlanini luogo in cui ha sfondato la porta di una abitazione allo scopo di nascondersi e sottrarsi all’arresto.
Manovra resa inutile dai militari che l’hanno raggiunto, stanato ed ammanettato dentro l’immobile, per fortuna in quel momento disabitato.
L’arrestato, ammesso al giudizio per direttissima, è stato ricollocato agli arresti domiciliari con l’obbligo di indossare il braccialetto elettronico, così come disposto dal giudice al termine dell’udienza.