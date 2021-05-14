CATANIA. EVITATO UN RISCHIOSO ASSEMBRAMENTO IN PIAZZA SCIUTI
Nel quadro delle attività predisposte dal Comando Provinciale su strategiche linee guida concordate in sede prefettizia, ieri sera i militari della Stazione di Ognina e del Nucleo Radiomobile hanno eseguito dei controlli nei luoghi di maggiore aggregazione sociale riscontrando in piazza Sciuti, attorno alle 21:00, la presenza di oltre 100 giovani che potenzialmente potevano creare dei pericolosi assembramenti, consumando sul posto delle bevande precedentemente acquistate negli esercizi commerciali della zona.
L’operato dei militari, pertanto, è stato improntato ad un’azione morale preventiva piuttosto che repressiva invitando gli esercenti, senza alcuna imposizione normativa, a sospendere la vendita dei loro prodotti per consentire il deflusso dei giovani che, da parte loro, hanno analogamente risposto in maniera fruttuosa allontanandosi dalla piazza.
Al fine di evitare ulteriori assembramenti, poi, i militari hanno presidiato la zona per evitare il ripetersi del fenomeno.