CATANIA: FA ESPLODERE FUOCHI D'ARTIFICIO DI BUON AUGURIO PER IL SUO MATRIMONIO: DENUNCIATO

Personale delle volanti ha denunciato in stato di libertà un uomo per il reato di accensioni ed esplosioni pericolose.È stata pronta la risposta dei poliziotti alle segnalazioni da parte dei cittadini...

È stata pronta la risposta dei poliziotti alle segnalazioni da parte dei cittadini sulla presenza di attività esplosive nei pressi del lungomare; le pattuglie, infatti, durante l’attività di controllo del territorio udendo alcune esplosioni provenienti da Piazza Nettuno sono immediatamente intervenute e hanno verificato che l’uomo, facente parte il gruppo di sei persone che ammirava gli effetti luminosi, aveva fatto esplodere i fuochi d’artificio in segno di buon auspicio per il suo futuro matrimonio come da lui spontaneamente dichiarato.

Per tanto gli agenti hanno proceduto al sequestro della scatola, ormai vuota, che conteneva 200 colpi appartenenti alla categoria F2 e contestualmente hanno effettuato una perquisizione domiciliare.