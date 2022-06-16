CATANIA. FACEVA LA “SPOLA” IN BICI ELETTRICA TRA CONSEGNE A DOMICILIO E RIFORNIMENTO AL DEPOSITO DEL COMPLICE: 2 ARRESTI

I Carabinieri della “Squadra Lupi” del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale hanno arrestato in flagranza di reato un 39enne e un 38enne, entrambi catanesi in quanto gravemente indiziati di det...

I Carabinieri della “Squadra Lupi” del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale hanno arrestato in flagranza di reato un 39enne e un 38enne, entrambi catanesi in quanto gravemente indiziati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I militari, da tempo sulle “tracce” del 38enne, già sottoposto all’obbligo di dimora, lo avevano notato diverse volte a “passeggio” su una bici elettrica per le strade del quartiere “Picanello” che cercava di “passare” per un normale ciclista.

Ma i Lupi, anche all’esito di una meticolosa attività info investigativa, lo hanno marcato stretto ed hanno fiutato “consegne a domicilio” in atto, notando peraltro l’uomo più volte fare la spola presso un’abitazione adibita verosimilmente a “deposito” della sostanza stupefacente.

Nel pomeriggio i militari sono pertanto entrati in azione allorquando hanno notato il 38enne uscire proprio dall’abitazione-deposito del 39enne procedendo così contemporaneamente a bloccare il ciclista e a perquisire il deposito.

Il ciclista 38enne è stato trovato in possesso di 5 involucri contenenti marijuana amnesia del peso complessivo di 28 grammi nonché di due dosi della medesima sostanza e della somma di 20,00 euro ritenuta provento dello spaccio. La perquisizione estesa presso la sua abitazione non ha fornito riscontri utili ai militari.

Le attività di ricerca presso l’abitazione deposito del 39enne invece hanno consentito di rinvenire, occultati in un cassetto della cucina, 42 involucri termosaldati di marijuana amnesia del peso di 236grammi, 36 dosi già confezionate della medesima sostanza ed altresì un foglio manoscritto con nominativi e cifre.

I carabinieri hanno tradotto, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, il 39enne presso il carcere di Enna e il 38enne a Barcellona Pozzo di Gotto.