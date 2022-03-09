CATANIA. FALSE POLIZZE ASSICURATIVE ONLINE, VITTIMA LO SCOPRE DALLA POLIZIA

Poliziotti del Commissariato Borgo Ognina hanno denunciato per il reato di truffa un uomo e una donna rispettivamente di 58 e 35 anni ritenuti responsabili del reato di truffa.La vittima è un giovane...

