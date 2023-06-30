CATANIA. FANNO IL BAGNO NUDI NELLA FONTANA DI PIAZZA DUOMO

Bagno nudi nella fontana dell'Amenano nella centralissima piazza Duomo. Con il primo caldo tre giovani, ripresi da un passante, hanno deciso di "rinfrescarsi" dando spettacolo indisturbati di fronte a...

Bagno nudi nella fontana dell'Amenano nella centralissima piazza Duomo.

Con il primo caldo tre giovani, ripresi da un passante, hanno deciso di "rinfrescarsi" dando spettacolo indisturbati di fronte ai tanti catanesi e turisti presenti in piazza.

Una bravata avvenuta qualche giorno fa ma che solo in questi giorni sta circolando insistentemente sui social ed è diventato subito virale, scatenando reazioni ironiche da parte di molti utenti e polemiche. "Vergogna" è stato il commento più diffuso.

A questi si è aggiunto anche il commento dell'ex sindaco di Catania, Enzo Bianco che sulla propria pagina Facebook ha scritto: "Stento a crederci, ma mi hanno detto che sono immagini vere. In piazza Duomo, fontana dell'Amenano… l’acqua 'o linzolu. Che vergogna! E nessun intervento".