CATANIA. FERISCE CON DEI COCCI DI BOTTIGLIA UN CONNAZIONALE: GAMBIANO BLOCCATO E DISARMATO

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale hanno denunciato un 22enne di origini gambiane, poiché ritenuto responsabile di lesioni personali aggravate.

Una lite in strada tra due extracomunitari si stava per trasformare in tragedia. Nella circostanza, l’odierno denunciato, al termine di un diverbio avuto con un connazionale di 24 anni - sono in corso degli approfondimenti investigativi per accertare la causa della discussione - ha rotto una bottiglia di vetro e con i cocci ha sferrato dei fendenti all’indirizzo del contendente. Per fortuna, trovandoci all’angolo tra le vie Antonino di San Giuliano e Delle Finanze, i numerosi passanti alle iniziali grida dei litiganti hanno fatto partire una segnalazione al 112 che ha consentito a diverse pattuglie del radiomobile di intervenire immediatamente in zona, bloccare e disarmare l’aggressore.

La vittima, trasportata in ambulanza all’ospedale Garibaldi Centro, è stata diagnosticata affetta da "ferite alla testa e all’avambraccio sx" guaribili in 15 giorni s.c.