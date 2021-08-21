CATANIA. FERMANO LUI, MA A FINIRE IN MANETTE È IL FRATELLO  

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale hanno arrestato nella flagranza un catanese di 25 anni, poiché ritenuto responsabile di detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stu...

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale hanno arrestato nella flagranza un catanese di 25 anni, poiché ritenuto responsabile di detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti.

La scorsa notte, una pattuglia del radiomobile ha imposto l’alt in viale Tirreno ad una Lancia Musa con a bordo due persone.

I militari, dopo aver identificato gli occupanti dell’autovettura, hanno avvertito un odore tipico della marijuana appena fumata provenire dall’abitacolo all’interno del quale, però, non è stata rinvenuta alcuna sostanza stupefacente.

L’eccessivo nervosismo fatto trapelare da uno dei due giovani, un catanese di 24 anni, ha spinto gli operanti a spostarsi nella sua abitazione dove, previa perquisizione, sono stati rinvenuti e sequestrati circa 40 grammi di marijuana, 130 euro in contanti, suddivisi in banconote di piccolo taglio, che si trovavano all’interno di una borsa termica nascosta nella camera del fratello, l’odierno arrestato, insieme ad un bilancino elettronico di precisione.