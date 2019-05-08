CATANIA, FERMATI CON 1 CHILO DI HASHISH NELL’AUTO: TRE IN MANETTE

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale hanno arrestato nella flagranza Concetto IOZIA cl.75 di Rosolini (SR), Fabrizio GRUPPOSO cl.98 di Pedara e Federico PALMERI cl.96 di Nicol...

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale hanno arrestato nella flagranza Concetto IOZIA cl.75 di Rosolini (SR), Fabrizio GRUPPOSO cl.98 di Pedara e Federico PALMERI cl.96 di Nicolosi, poiché ritenuti responsabili di detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti.

La manovra repentina di quell’Audi A3 non è sfuggita all’occhio attento dell’equipaggio di una “gazzella” che ieri sera, intorno alle 23:00, in viale Grimaldi ha inseguito e bloccato il terzetto il quale, vedendo i militari, aveva accennato un tentativo di fuga.

Posti in sicurezza gli occupanti dell’auto, gli operanti hanno proceduto alle perquisizioni personali e veicolare, rinvenendo e sequestrando:

– 1 kg di hashish, suddiviso in 10 panetti, contenuti all’interno di una busta di cellophane posizionata sotto il sedile anteriore del passeggero;

– Una somma in denaro contante equivalente a circa 500 euro, presumibilmente provento dell’attività illecita posta in essere dai correi. .

Gli arrestati, assolte le formalità di rito, sono stati associati al carcere di Catania Piazza Lanza