Catania, fermati per un controllo con 6,5 kg di cocaina in auto: arrestati marito e moglie

La coppia viaggiava insieme alla madre della donna e ha raccontato ai Carabinieri di dover andare in ospedale. Il nervosismo ha insospettito i militari: sequestrati sei panetti di cocaina

Un normale servizio di controllo del territorio si è trasformato in un’importante operazione di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti, grazie all’attenzione e alla professionalità dei Carabinieri della Compagnia di Catania Piazza Dante che, ferma restando la presunzione di innocenza valevole ora e fino a condanna definitiva, hanno arrestato un 36enne e una 47enne, entrambi originari della provincia di Reggio Calabria, trovati in possesso di oltre 6 chili e mezzo di cocaina.

L’episodio si è verificato in mattinata, quando una pattuglia del Nucleo Operativo di Catania Piazza Dante ha predisposto un posto di controllo in via Giuseppe Missori, all’angolo con piazza Palestro. Durante le verifiche, i militari hanno fermato, tra le altre, un’autovettura con tre persone a bordo, tra cui i due coniugi e la madre della donna.

Sin dalle prime fasi del controllo, l’atteggiamento della coppia ha insospettito i Carabinieri: entrambi manifestavano insofferenza e agitazione e, alla richiesta di spiegazioni circa la loro presenza in quella zona, fornivano risposte poco convincenti, sostenendo di doversi recare presso l’ospedale Garibaldi per una visita medica alla madre della donna, senza tuttavia riuscire a specificare quale accertamento dovesse effettuare.

L’attenzione dei militari si è quindi concentrata sui due coniugi, accertando come l’anziana signora fosse completamente estranea alla vicenda. Grazie alla sinergia con la Centrale Operativa, i militari hanno infatti scoperto che i due avevano precedenti in materia di droga, motivo per cui i Carabinieri hanno richiesto il supporto di altre pattuglie per accertamenti più approfonditi.

È stato proprio in questa circostanza che la 47enne, probabilmente avendo intuito che a breve l’auto sarebbe stata perquisita, ha consegnato ai militari una busta contenente 6 panetti di cocaina confezionati sottovuoto, del peso complessivo di oltre 6 chili e mezzo, un quantitativo particolarmente significativo, la cui entità, unitamente alle modalità di confezionamento e alle circostanze del trasporto, ha fatto ritenere che la sostanza fosse destinata alla successiva cessione a terzi e non certamente all’uso personale.

Sulla base degli indizi raccolti da verificare in sede giurisdizionale, i due sono stati arrestati in flagranza di reato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio in concorso e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, accompagnati presso la Casa Circondariale di Catania Piazza Lanza.

La sostanza stupefacente sequestrata sarà sottoposta ad analisi presso il Laboratorio Analisi Sostanze Stupefacenti (L.A.S.S.) del Comando Provinciale dei Carabinieri di Catania, per accertarne la natura e le caratteristiche qualitative e quantitative.

L’operazione testimonia ancora una volta quanto siano determinanti la costante presenza delle pattuglie dell’Arma sulle strade, l’attenzione durante i controlli e la capacità dei Carabinieri di cogliere anche quei comportamenti e quelle circostanze apparentemente marginali che, attraverso ulteriori approfondimenti, possono consentire di intercettare traffici illeciti e sottrarre al mercato della droga ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti.