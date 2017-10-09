CATANIA: FERMATO CON 1.200 EURO DI MATERIALE INFORMATICO, ARRESTATO 19ENNE
I Carabinieri della Stazione di Catania Librino hanno arrestato nella flagranza un 19enne, originario della Romania, senza fissa dimora, per furto aggravato.
Stamani, una pattuglia, su segnalazione da parte di personale della vigilanza, è intervenuta nel parcheggio del centro commerciale “Porte di Catania” bloccando il giovane mentre cercava di allontanarsi con del materiale informatico, per un valore di 1.200 euro, rubato poco prima all’interno del punto vendita “Auchan”, avendone manomesso i sistemi di antitaccheggio.
La refurtiva è stata restituita al responsabile aziendale.
L’arrestato, espletate le formalità di rito, è stato trattenuto in una camera di sicurezza in attesa di essere giudicato con rito direttissimo.