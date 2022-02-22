CATANIA, FERMATO DALLA POLIZIA MENTRE CERCA DI REALIZZARE UN GRAFFITO PER LA FIDANZATA
Nella mattinata odierna, personale delle Volanti, impegnato nell’ordinario servizio di controllo del territorio, all’altezza di via San Giuseppe La Rena, notava un uomo intento a imbrattare una cabina dell’ENEL, mediante l’utilizzo di una bomboletta di vernice spray.
Alla vista degli operanti l’uomo, poi identificato per un 23enne catanese residente a Barcellona (ME), tentava di allontanarsi, ma veniva prontamente bloccato.
Nell’immediatezza dei fatti, alla richiesta di spiegazioni, il giovane dichiarava che il suo intento era quello di realizzare un graffito da dedicare alla fidanzata.
Nel corso dell’intervento sono state sequestrate otto bombolette spray, che il giovane custodiva all’interno di una scatola.