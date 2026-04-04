Catania, fermato in scooter con 50mila euro in contanti: denunciato per ricettazione

È stato fermato, in sella al suo scooter, con 50.000 euro in contanti. La Polizia di Stato ha denunciato per ricettazione un catanese di 47 anni, ferma restando la presunzione di innocenza dell’indagato valevole ora e fino a condanna definitiva.

L’uomo, con precedenti in materia di reati contro il patrimonio, è stato fermato dai poliziotti della squadra volanti della Questura di Catania per un controllo di routine, in piena notte, in via Della Concordia. Alla vista della pattuglia il 47enne ha tentato di dileguarsi, ma è stato subito bloccato.

Sin dalle prime fasi degli accertamenti, l’uomo ha destato non pochi sospetti perché stringeva a sé un borsello, portato a tracolla, apparso ai poliziotti particolarmente voluminoso. Per fugare ogni dubbio, gli agenti hanno invitato l’uomo ad aprire il borsello e a svuotare il contenuto. Immediatamente sono uscite fuori banconote per un ammontare totale di 50 mila euro, suddivisi in cinque mazzette. Il 47enne ha tentato di fornire una giustificazione – apparsa poco plausibile- per l’ingente quantitativo di denaro a sua disposizione, sostenendo di portarlo sempre con sé, in borsa, per paura che i ladri potessero entrare in casa in sua assenza.

Le banconote sono state poste a sequestro preventivo, mentre l’uomo è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per il reato di ricettazione. Dai primi rilievi effettuati sui contanti è emersa la presenza di una banconota falsa che sarà oggetto di successivi accertamenti specialistici in anti-falsificazione presso la Banca d’Italia.