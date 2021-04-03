CATANIA: FESTA DI COMPLEANNO DURANTE COPRIFUOCO: INVITATI SI NASCONDONO NEL PALAZZO MA VENGONO IDENTIFICATI

Alle 23:30 del 13 marzo scorso, una pattuglia dei Carabinieri della stazione di Piazza Dante transitando per via San Giuliano, ha notato numerose persone nei pressi di un Bar, aperto in pieno coprifuo...

Alle 23:30 del 13 marzo scorso, una pattuglia dei Carabinieri della stazione di Piazza Dante transitando per via San Giuliano, ha notato numerose persone nei pressi di un Bar, aperto in pieno coprifuoco. I militari, mentre erano impegnati a scovare i numerosi avventori, che nel frattempo si erano nascosti nell’androne di un vicino palazzo, hanno notato che l’impiegata, in quel momento addetta al servizio al banco, si era nel frattempo letteralmente “barricata” a luci spente all’interno del locale per eludere i controlli.

I Carabinieri, senza scomporsi minimamente, hanno identificato e sanzionato tutti i clienti che, sentiti uno alla volta nei giorni a seguire, hanno dichiarato di trovarsi all’interno di quel bar per festeggiare il compleanno di un’amica.

Il successivo accertamento sul titolare dell’esercizio pubblico ha consentito ieri sera di contestargli la chiusura temporanea del locale e le sanzioni amministrative previste dalle normative in vigore.