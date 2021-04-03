CATANIA, FIAMME IN UN EX SUPERMERCATO PAURA TRA I RESIDENTI

I vigili del fuoco di Catania, sono intervenuti per l’incendio di un materasso all’interno di un locale in stato di abbandono in via Reclusorio del Lume. Il locale, un ex supermercato, era utilizzato...

I pompieri erano stati chiamati per un incendio di rifiuti ma, giunti sul posto, hanno prima dovuto aprire un varco nella saracinesca per accedere al locale e poi hanno spento un materasso in fiamme.

Il fumo dell’incendio, attraverso una porta interna comunicante, si era propagato all’edificio adiacente, un condominio di 10 piani, generando allarme tra i residenti. Si è reso necessario mettere in sicurezza i luoghi, anche attraverso l’aspirazione del fumo con un motoventilatore.

Il fumo, infatti, aveva già invaso le scale condominiali dell’edificio e raggiunto anche i piani più alti. Non sono state segnalate persone intossicate da fumo o altri danni a persone o cose.

L’incendio ha provocato danni all’interno del locale e nelle parti condominiali dell’edificio adiacente che sono state invase dal fumo e dal calore. Pareti e porte d’ingresso alle abitazioni annerite dal fumo, plafoniere, pozzetti e placche dell’impianto elettrico, in parte sono state danneggiate dal calore.

Sul posto hanno operato anche un’autoscala e un’autobotte di rincalzo inviate dalla sede centrale e i carabinieri.