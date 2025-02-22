CATANIA. FILLER A DOMICILIO E PUBBLICITÀ SU FACEBOOK: ESTETISTA DENUNCIATA PER ESERCIZIO ABUSIVO DELLA MEDICINA ESTETICA

Aveva realizzato un vero e proprio ambulatorio di medicina estetica presso la propria abitazione dove iniettava filler nelle labbra, una ragazza della provincia catanese, estetista, denunciata, sulla...

Aveva realizzato un vero e proprio ambulatorio di medicina estetica presso la propria abitazione dove iniettava filler nelle labbra, una ragazza della provincia catanese, estetista, denunciata, sulla base degli indizi raccolti da verificare in sede giurisdizionale, questa mattina dai Carabinieri del NAS di Catania.

I militari, nel corso dell’attività quotidiana di controllo dei social network, hanno individuato nel “Mercatino dei Catanesi” di Facebook, il video di una ragazza che procedeva a inoculare con una siringa acido ialuronico a una propria cliente, sottolineando gli ottimi risultati dell’intervento e pubblicizzando la sua attività anche offrendo scontistiche sui trattamenti anche di rinofiller e per l’attenuazione delle rughe e delle cosiddette zampe di gallina.

In seguito alla perquisizione domiciliare disposta dall’Autorità Giudiziaria etnea, i Militari dell’Arma hanno rinvenuto confezioni ancora integre di filler e nella spazzatura quelle già utilizzate.

Nel corso della perquisizione è stata anche trovata un’agenda con i nominativi dei clienti, i trattamenti eseguiti o da eseguire con il tariffario applicato.

La donna è stata denunciata per esercizio abusivo della professione di medico estetico, ferma restando la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva di condanna.