CATANIA: FINTI CREDITI TRIBUTARI, GDF SEQUESTRA BENI PER 7,5 MLN AL PRESIDENTE DEL CONSORZIO CONFIMED
Beni per 7,5 milioni di euro sono stati sequestrati dalla guardia di finanza al commercialista Antonio Paladino, presidente dell'associazione datoriale Confimed Italia, e Massimiliano Longo, dello studio Fla.
Beni per 7,5 milioni di euro sono stati sequestrati dalla guardia di finanza al commercialista Antonio Paladino, presidente dell'associazione datoriale Confimed Italia, e Massimiliano Longo, dello studio Fla. Sono accusati dalla Procura di Catania di fare parte di "un'associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati tributari, che annoverava tra i partecipi professionisti e legali rappresentanti di società aventi sede in tutto il territorio nazionale".
"Paladino, Longo e i loro sodali - contestano i magistrati - commercializzavano modelli di evasione fiscale, in base ai quali effettivi debiti tributari sono stati compensati con inesistenti crediti erariali, per 9,5 milioni di euro".
I due sono indagati per indebita compensazione di debiti tributari e di truffa nei confronti degli imprenditori che, ricostruisce la Procura, "avevano acquistato crediti ignari della loro inesistenza e che, per tale ragione, sono stati costretti a corrispondere il dovuto all'Erario dopo aver versato ingenti somme di denaro all'organizzazione".
A seguito di indagini patrimoniali svolte dal Nucleo Pef della Guardia di finanza del capoluogo etneo è stato eseguito nelle provincie di Brescia, Roma, Catania, Ragusa e Siracusa il sequestro preventivo, disposto dal Gip.
Il provvedimento riguarda: nove abitazioni, nove immobili destinati a negozi, fondi rustici terreni agricoli e i relativi fabbricati a uso abitativo, un'autovettura di lusso, quote di partecipazione in cinque società e disponibilità finanziarie su diversi conti correnti.
