Catania, finto sito di autonoleggio: medico truffato per 410 euro, denunciato un 43enne

Un medico raggirato attraverso un falso sito di autonoleggio. La Polizia individua il presunto responsabile e invita i cittadini a prestare attenzione.

La Polizia di Stato di Catania ha smascherato un sistema di truffe online, ideato per intercettare i soggetti interessati a noleggiare auto.

Le indagini per l’individuazione del presunto responsabile, un catanese di 43 anni, con precedenti per reati contro il patrimonio, sono state condotte dai poliziotti del Commissariato di Pubblica Sicurezza “Borgo Ognina”, dopo la denuncia di un medico che, vistosi truffato, ha chiesto l’aiuto della Polizia.

In particolare, il professionista, impossibilitato ad utilizzare la propria auto per un’avaria, ha cercato sul web alcune possibili soluzioni alternative e temporanee, per poter noleggiare un’auto e garantire, in questo modo, le visite domiciliari ai propri pazienti, giusto il tempo di riparare la propria vettura.

Durante la ricerca, il medico si è imbattuto in un falso portale di autonoleggio che proponeva offerte particolarmente convenienti, apparentemente riconducibili a compagnie realmente esistenti.

Il professionista ha quindi contattato quello che riteneva essere un operatore qualificato, concordando il noleggio di un veicolo per tre giorni al prezzo di 410 euro, comprensivo di copertura assicurativa.

Dopo aver effettuato il pagamento, il medico si è recato presso il punto di ritiro indicato, nella zona della stazione ferroviaria di Catania, scoprendo che all’indirizzo non esisteva alcuna attività di autonoleggio. Nel frattempo, il falso operatore si era reso irreperibile.

Dopo aver acquisito tutti gli elementi utili, i poliziotti del Commissariato “Borgo Ognina” hanno avviato le indagini, procedendo all’analisi dei movimenti bancari e delle utenze telefoniche utilizzate per mettere a segno il raggiro.

Gli accertamenti hanno consentito di individuare il presunto responsabile, un 43enne catanese che, secondo quanto emerso dalle indagini, avrebbe già commesso altre truffe analoghe in passato.

Al termine degli adempimenti di rito, il 43enne è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per il reato di truffa, ferma restando la presunzione d’innocenza dell’indagato valevole ora e fino a condanna definitiva.

La Polizia di Stato ricorda ai cittadini di prestare la massima attenzione quando vengono effettuati prenotazioni e pagamenti online, soprattutto in presenza di offerte ben al di sotto del valore di mercato, senza farsi condizionare dalla fretta di concludere l’affare.

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