Catania, folle fuga dopo il furto di un’auto: sperona la Polizia e ferisce un agente, arrestato

Il proprietario ha localizzato l’auto grazie al GPS: dopo l’inseguimento il mezzo è stato recuperato e restituito.

a rubato un’auto, ma è stato fermato ed arrestato dalla Polizia di Stato avvisata del furto dal proprietario dopo un lungo inseguimento per le vie del centro storico.

Due volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico e del Commissariato San Cristoforo sono intervenute a seguito della segnalazione giunta al numero unico di emergenza da parte di un uomo che aveva subito il furto della sua auto e riusciva a localizzarla grazie al sistema gps che vi aveva installato. L’uomo ha fornito alla Sala Operativa della Questura la posizione approssimativa del veicolo rubato, consentendo così ai due equipaggi di rintracciarla, dando vita ad un inseguimento per le strade del centro storico. Nel corso della sua fuga il fuggitivo ha speronato una delle volanti e ha ferito uno dei poliziotti che ha tentato di fermare la sua corsa aprendo lo sportello.

Una volta fermato definitivamente, l’uomo è stato arrestato per furto, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, ferma restando la presunzione di innocenza dell’indagato valevole ora e fino a condanna definitiva, mentre il poliziotto è stato affidato alle cure mediche del 118 e trasportato in ospedale, ove gli hanno riscontrato lesioni giudicate guaribili in 20 giorni.

Gli agenti hanno riconsegnato l’auto al legittimo proprietario che ha ringraziato per la tempestività dell’intervento ed aver assicurato alla giustizia colui che poco prima gli aveva rubato la macchina che non avrebbe potuto ricomprare.