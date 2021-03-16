CATANIA, FORTE ODORE DI MARIJUANA DI MARIJUANA DAL GARAGE: DUE ARRESTI
Nella giornata di sabato, personale delle volanti ha tratto in arresto per il reato di produzione e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente i catanesi L. G., classe 1978, e R. R., classe 1991.
Alle ore 22.00, un equipaggio di volante, transitando in via Belfiore, percepiva un forte odore di marijuana provenire da uno stabile ivi ubicato; pertanto gli operatori, scesi dall’autovettura, facevano ingresso all’interno del cortile condominiale e, poco dopo, notavano due individui uscire da un garage.
Dal successivo controllo gli Agenti accertavano che all’interno del locale, grande circa 100 mq, vi erano nr. 700 piante di marijuana alte circa mt.1 e nr. 500 piante già essiccate pronte per la successiva vendita al dettaglio dello stupefacente.
Il locale, inoltre, era munito di un sofisticato sistema di riscaldamento con lampade alogene e di un impianto di irrigazione e ventilazione.
Pertanto, i due individui presenti nel garage venivano tratti in arresto e, su disposizione del P.M. di turno, associati presso una struttura carceraria in attesa della celebrazione dell’udienza di convalida.