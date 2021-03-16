CATANIA, FORTE ODORE DI MARIJUANA DI MARIJUANA DAL GARAGE: DUE ARRESTI

Nella giornata di sabato, personale delle volanti ha tratto in arresto per il reato di produzione e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente i catanesi L. G., classe 1978, e R. R., class...

16 marzo 2021

