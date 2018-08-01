CATANIA: FRATTURA LA FALANGE AD UN'ANZIANA PER PORTARLE VIA LA FEDE

Per impadronirsi della fede nuziale di un'anziana non ha esitato a fratturarle la falange dell'anulare sinistro. E' accaduto a Catania il 9 giugno scorso.

Il rapinatore, Paolo Gangi, di 40 anni, è stato arrestato dai carabinieri, che hanno eseguito una ordinanza di custodia cautelare in carcere per rapina aggravata e lesioni personali emessa dal Gip Simona Ragazzi su richiesta del pm Francesco Brando. L'uomo avrebbe avuto un complice, in corso di identificazione.

L'anziana, di 74 anni, fu aggredita in Via Napoli dopo che era entrata nel portone di casa.

La vittima era stata spinta violentemente contro una parete ed il rapinatore le aveva afferrato la mano per strapparle l'anello nuziale, procurandole una frattura alla IV falange guaribile in 30 giorni.

I carabinieri si sono avvalsi delle immagini di un sistema di video sorveglianza. In casa di Gangi sono stati sequestrati alcuni indumenti che sarebbero stati indossati durante la rapina.

Sequestrato anche lo scooter ed il casco indossato dal palo.