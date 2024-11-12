CATANIA: FRODI FISCALI CON FALSE FATTURE - SEI ARRESTI, 29 INDAGATI E SEQUESTRO DI 8,2 MILIONI E 28 SOCIETÀ

I militari della guardia di finanza stanno eseguendo un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 15 persone nell'ambito di un'inchiesta della Procura di Catania con 29 indagati su un presunto...

I militari della guardia di finanza stanno eseguendo un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 15 persone nell'ambito di un'inchiesta della Procura di Catania con 29 indagati su un presunto sistema di somministrazione fraudolenta di manodopera e di frode fiscale tramite l'emissione di fatture per operazioni inesistenti.

I provvedimenti cautelari prevedono il carcere per due degli indagati, gli arresti domiciliari per altri quattro e una misura interdittiva per i restanti nove.

I reati ipotizzati sono, a vario titolo, associazione per delinquere, emissione di fatture per operazioni inesistenti (Foi), dichiarazione dei redditi infedele e fraudolenta e indebita compensazione di crediti fiscali inesistenti.

Il provvedimento cautelare del gip di Catania, emesso su richiesta della Procura, dispone anche il sequestro di 28 società e di beni e disponibilità finanziarie per oltre 8,2 milioni di euro.

Per l'esecuzione dell'ordinanza sono impegnati 120 militari della guardia di finanza del comando di Catania che lo stanno eseguendo nelle province del capoluogo etneo, di Caltanissetta, Messina, Siracusa, Ragusa, Trapani, Cosenza, Vibo Valentia, Napoli, Roma, Viterbo e Varese, con il supporto dei locali omologhi comandi provinciali e del primo gruppo etneo.