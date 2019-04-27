CATANIA: FUCILI TENUTI IRREGOLARMENTE, INDAGATO 80ENNE

Nella giornata di ieri, personale della Squadra amministrativa del Commissariato Borgo Ognina ha indagato in stato di libertà un ottantenne, responsabile dei reati di trasporto di armi da sparo senza...

L’uomo si è presentato negli Uffici di polizia per richiedere un nulla osta al trasporto di armi. L’operatore di polizia, notandolo in uno stato di salute precario con difficoltà a deambulare, ha chiesto informazioni sul suo stato di salute.

Da ciò, è emerso un quadro della condizione fisica dell’uomo tale da non garantire, in termini di legge, la sicurezza della custodia delle armi, si da evitarne abusi o pericolosi incidenti.

Pertanto, si è reso necessario il ritiro cautelare delle armi, che i poliziotti hanno rinvenuto all’interno dell’abitazione dove erano state già trasferite, senza l’autorizzazione che l’anziano era andato a richiedere, evidentemente, quale “postuma riparazione”.

Sono stati penalmente sequestrati 3 fucili, una carabina, una rivoltella e 50 munizioni calibro 8.