Catania, fuga in auto e pistola lanciata durante l’inseguimento: arrestato pregiudicato ricercato

La Polizia di Stato ha arrestato un pregiudicato messinese intercettato a bordo di un’auto, insieme ad un amico, in via Acquedotto. Alla vista della pattuglia della squadra volanti della Questura di Catania, l’uomo ha sterzato bruscamente, cercando di dileguarsi tra le viuzze della zona. Il gesto non è passato inosservato ai poliziotti che hanno inseguito i fuggitivi, tallonandoli fino a largo Umberto Spadaro dove sono stati definitivamente bloccati.

Prima di essere fermati, il pregiudicato, seduto nel lato passeggero del veicolo, è sceso dall’auto in corsa, lanciando un grosso oggetto in ferro, nel tentativo di proseguire la fuga a piedi.

Nello stesso tempo, il conducente ha fatto perdere le tracce, sgommando con l’auto a tutta velocità.

I poliziotti hanno recupero l’oggetto lanciato pochi istanti prima dal pregiudicato, accertando che si trattava di una pistola semiautomatica con matricola abrasa carica con quindici proiettili.

L’uomo è stato fermato ed arrestato per detenzione e porto abusivo di arma clandestina e per ricettazione, ferma restando la presunzione di innocenza dell’indagato valevole ora e fino a condanna definitiva.

Dagli accertamenti esperiti nell’immediatezza dei fatti, mediante la consultazione nella banca dati in uso alle forze di Polizia, è emerso che sull’uomo pendeva un ordine di carcerazione, emesso dal Tribunale di Messina. Per questa ragione, informato il PM di turno presso il Tribunale di Catania, l’uomo è stato condotto in carcere.