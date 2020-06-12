CATANIA. FUGGE A PIEDI PER COPRIRE L’EVASIONE: INSEGUITO ED ARRESTATO

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Comando Provinciale hanno arrestato nella flagranza il 31enne catanese Giuseppe RUSSO, poiché ritenuto responsabile di evasione.È accaduto in piena notte al...

È accaduto in piena notte al Corso Indipendenza. L’uomo, vedendo la gazzella, ha abbandonato lo scooter sul quale viaggiava per tentare una fuga a piedi troncata sul nascere dai militari che lo hanno inseguito, bloccato ed ammanettato.

Azione “giustificata” dal fatto che il 31enne era evaso dai domiciliari dove stava scontando una pena poiché condannato per reati contro il patrimonio.

L’arrestato, assolte le formalità di rito, è stato ricollocato in regime di detenzione domiciliare.