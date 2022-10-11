Catania. Fugge all’alt dei Carabinieri perché senza patente, bloccato dopo un inseguimento.

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Catania hanno arrestato un 26enne pregiudicato del posto per “resistenza a pubblico ufficiale”.Al riguardo, durante un servizio di controllo volto alla prevenzi...

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Catania hanno arrestato un 26enne pregiudicato del posto per “resistenza a pubblico ufficiale”.

Al riguardo, durante un servizio di controllo volto alla prevenzione e contrasto dei reati predatori nel quartiere San Berillo, i militari hanno notato un giovane alla guida di una Mercedes classe B, che alla loro vista, si è subito allontanato a gran velocità.

Insospettiti dalla manovra, i Carabinieri si sono prontamente posti all’inseguimento del ragazzo, la cui fuga è terminata all’esterno di una pizzeria, dove ha abbandonato la vettura, per scappare a piedi.

Il 26enne è quindi passato attraverso il locale, per poi uscirne da una porta sul retro, che affaccia su alcuni terreni, nascondendosi nella vegetazione.