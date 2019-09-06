CATANIA, FUGGE ALL’ALT DELLA POLIZIA E SCATTA L’INSEGUIMENTO: DONNA DENUNCIATA
Nell’attività di presidio dei quartieri, in cui la Polizia di Stato è sempre più presente, durante un controllo volto a garantire il rispetto della normativa prevista dal Codice della Strada, una Vola...
Nell’attività di presidio dei quartieri, in cui la Polizia di Stato è sempre più presente, durante un controllo volto a garantire il rispetto della normativa prevista dal Codice della Strada, una Volante dell’Upgsp denunciava in stato di libertà una donna, S.B. classe 92, la quale, pur di sfuggire al controllo di Polizia, reso doveroso dall’assenza del casco protettivo, si dava a precipitosa fuga tra le vie cittadine.
La donna così, ha dato vita a un rocambolesco inseguimento a velocità sostenuta, guidando per diversi km uno scooter che veniva successivamente fermato in zona San Cristoforo, ove la predetta scevra di legittime giustificazioni per l’insana corsa azzardata alla vista della pattuglia, veniva denunciata per il reato di resistenza a Pubblico Ufficiale, nonché sanzionata per non avere indossato il casco a bordo del veicolo guidato, che risultava altresì sprovvisto di copertura assicurativa.