Catania, fugge con il quad sulla spiaggia: multe per 8.500 euro, sanzionati 4 lidi per irregolarità sui bagnini

Controlli della Polizia lungo 30 chilometri di costa, dalla Playa alla Scogliera fino a Capo Mulini

Con la stagione estiva entrata ormai nel vivo, le “volanti del mare” della Polizia di Stato hanno intensificato le azioni di controllo lungo tutto il litorale catanese, pattugliando quotidianamente i 30 chilometri di costa, non solo in acqua, ma anche in spiaggia.

Negli ultimi giorni, i poliziotti specializzati dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Catania hanno eseguito una serie di accertamenti, riscontrando alcune condotte irregolari da parte dei conducenti delle imbarcazioni, che hanno portato alla contestazione di sanzioni.

Una particolare attenzione è stata riservata alle zone in cui si registra un’alta densità di imbarcazioni, in modo da attuare non soltanto un’azione di repressione di situazioni contrarie alle norme, ma anche un’attività di prevenzione per suggerire le procedure che bisogna tenere, dalle fasi dell’ormeggio a quella della navigazione, segnalando anche la distanza da riva per evitare di mettere a rischio l’incolumità dei bagnanti e degli stessi diportisti.

Dalla Playa alla Scogliera e fino a Capo Mulini, i poliziotti a bordo delle moto d’acqua hanno contestato, in particolar modo, la navigazione sotto costa e all’interno dell’Area Marina Protetta di Acitrezza.

Sono stati sanzionati, inoltre, alcuni conducenti di quad che circolavano sulla spiaggia in violazione dell’ordinanza della Capitaneria di Porto, alcuni anche senza il casco protettivo e senza assicurazione. Uno di essi, a bordo di un quad senza targa e assicurazione, alla vista degli agenti ha provato a scappare, rischiando anche di investire una famiglia con bambini piccoli.

Gli agenti lo hanno raggiunto, bloccato e sanzionato.

Complessivamente sono state identificate 62 persone, a bordo di unità da diporto e moto d’acqua, 17 delle quali note alle Forze di Polizia, e sono state comminate sanzioni per un importo totale di circa 8.500 euro.

Le verifiche sono state estese ad alcuni stabilimenti balneari. In particolare, in quattro lidi sono state riscontrate violazioni sulla normativa in materia di assistenza bagnanti e, per questo, i gestori sono stati multati.

I controlli delle “volanti del mare” proseguiranno nelle prossime settimane, assicurando la presenza costante della Polizia di Stato, quale presidio di sicurezza per i bagnanti.

La presenza delle moto d’acqua ha catturato l’attenzione di tanti bambini che, in più occasioni, accompagnati dai loro genitori, hanno chiesto ai poliziotti una foto ricordo.