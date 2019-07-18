CATANIA. FUGGE CON LA TRACOLLA PIENA DI “COCA” E “ERBA”: UN ARRESTO

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale hanno arrestato nella flagranza un catanese di 21 anni, poiché ritenuto responsabile di detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stu...

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale hanno arrestato nella flagranza un catanese di 21 anni, poiché ritenuto responsabile di detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti.

L’improvvisa entrata in scena della “gazzella”, ha generato il fuggi fuggi generale dei pusher “attivi” in via Capo Passero a San Giovanni Galermo.

Uno di questi, abbigliato in stile turista, con tanto di cappellino e tracolla, ha tentato inutilmente di nascondersi tra le autovetture in sosta. I militari, dopo averlo scovato, lo hanno sottoposto a perquisizione, iniziativa che ha consentito di rinvenire e sequestrare: 43 dosi di cocaina e 102 dosi di marijuana.

L’arrestato, in attesa della direttissima, è stato relegato agli arresti domiciliari.