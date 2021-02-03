CATANIA. FUGGE LANCIANDO LA COCAINA DAL FINESTRINO DELL’AUTO: INSEGUITO ED ARRESTATO

I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Catania Fontanarossa hanno arrestato nella flagranza il 50enne catanese Giuseppe SCUDERI, poiché ritenuto responsabile di detenzione finalizzata a...

I militari, impegnati in un servizio antidroga nel quartiere Librino, mentre percorrevano il viale San Teodoro hanno visto transitare a bordo di una Fiat Panda il soggetto già noto agli operanti per i trascorsi penali in materia di stupefacenti.

Questi, nonostante l'alt intimatogli dalla pattuglia, prima ha fatto finta di ottemperarvi per poi fuggire a tutta velocità. Dopo un concitato inseguimento, l’uomo è stato bloccato in una delle viuzze del quartiere Pigno dove, previa perquisizione personale, è stato trovato in possesso di oltre 900 euro in contanti. I carabinieri hanno altresì recuperato una busta di plastica, che il soggetto durante la fuga aveva lanciato dal finestrino dell’autovettura, contenente 80 grammi di cocaina.

La droga e il denaro sono stati sequestrati, mentre il 50enne, assolte le formalità di rito, è stato associato al carcere di Catania Piazza Lanza.