CATANIA: FUOCHI ARTIFICIO PER FESTEGGIARE FUTURA NASCITA, TRE DENUNCIATI

I Carabinieri della Stazione di Piazza Dante hanno denunciato tre catanesi di 28, 32 e 34 anni, di cui uno pregiudicato per reati contro il patrimonio, poiché ritenuti responsabili di accensioni ed esplosioni pericolose.

I militari, impegnati la scorsa notte nel controllo del territorio, hanno udito lo scoppio tipico dei fuochi d’artificio nei pressi di via Idria. Intervenuti immediatamente sul posto, hanno trovato i tre che, con aria baldanzosa, poco prima avevano acceso e fatto esplodere una batteria di fuochi d’artificio al centro della predetta strada.

Il trio, imitando a modo proprio il “Baby Shower”, un tradizionale festeggiamento con il quale, negli Stati Uniti, si accoglie la futura nascita di un bambino, aveva pensato bene di celebrare con i fuochi d’artificio la bella notizia del prossimo arrivo in casa di un amico del quartiere di una bambina.