CATANIA. FUOCHI D'ARTIFICIO PER UN 18ESIMO COMPLEANNO: 3 DENUNCIATI
Nella decorsa notte, agenti delle Volanti hanno denunciato in stato di libertà tre uomini per il reato di accensioni ed esplosioni pericolose.Intorno alla mezzanotte, durante il servizio di controllo...
Nella decorsa notte, agenti delle Volanti hanno denunciato in stato di libertà tre uomini per il reato di accensioni ed esplosioni pericolose.
Intorno alla mezzanotte, durante il servizio di controllo del territorio, una pattuglia in transito per via Acquicella Porto, all’altezza di un noto locale, notava tre soggetti chinati sul marciapiede posto al centro della carreggiata, intenti ad accendere degli artifizi pirotecnici.
Dopo l’innesco, i tre si precipitavano in direzione del locale, al cui esterno erano presenti una cinquantina di persone che assistevano allo spettacolo. Nel contempo, accortisi dell’arrivo della Volante, i soggetti lanciavano verso la sterpaglia antistante il materiale utilizzato per l’innesco dei fuochi.
I poliziotti intervenivano subito a bloccarli e identificarli: i giovani, che erano privi di alcuna autorizzazione per l’accensione dei fuochi, giustificavano il loro gesto riferendo di averlo compiuto per dei festeggiamenti di un diciottesimo compleanno.
Accertati i fatti, gli operatori procedevano a deferire in stato di libertà gli autori delle accensioni non autorizzate, con ciò interrompendo la condotta illegale che avrebbe potuto provocare serie lesioni alle tante persone presenti.