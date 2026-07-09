Catania, furti in una casa vacanze: ruba soldi, tv e macchina del caffè, denunciato 35enne

’analisi delle immagini di videosorveglianza e la tempestiva attività investigativa dei Carabinieri della Stazione di Catania Piazza Dante hanno consentito di individuare e denunciare un uomo di 35 anni, residente a Catania, gravemente indiziato di un furto commesso ai danni di una struttura ricettiva del centro cittadino, ferma restando la presunzione di innocenza valevole ora e fino a condanna definitiva.

L’attività investigativa è scaturita dalla denuncia presentata dalla titolare di una casa vacanze del centro storico, che ha segnalato due distinti episodi avvenuti il 15 e il 20 giugno scorso. Nel primo caso, il presunto autore, dopo aver forzato una cassetta di sicurezza esterna contenente le chiavi di accesso dell’immobile, si sarebbe introdotto all’interno della struttura ricettiva, asportando un salvadanaio contenente denaro contante. Nel secondo episodio, invece, avrebbe nuovamente forzato alcune cassette portachiavi installate nello stabile, impossessandosi delle chiavi di un appartamento e introducendosi all’interno, da dove avrebbe asportato un televisore e una macchina per il caffè.

A far scattare gli accertamenti è stata la denuncia presentata dal titolare dell’albergo, supportata dalle registrazioni dell’impianto di videosorveglianza, che si sono rivelate determinanti per la ricostruzione dei fatti. I Carabinieri della Stazione Piazza Dante hanno immediatamente avviato le indagini, analizzando i filmati e sviluppando approfonditi accertamenti investigativi che hanno consentito di risalire all’identità dell’autore del gesto.

Decisivo, in particolare, è stato il lavoro di riconoscimento e comparazione svolto dai militari dell’Arma, che hanno incrociato gli elementi raccolti con le risultanze investigative già note, consolidando il quadro indiziario attraverso le procedure di individuazione fotografica. Un’attività meticolosa che, sulla base degli indizi raccolti, da verificare in sede giurisdizionale, ha permesso di dare rapidamente un volto al presunto responsabile e di deferirlo all’Autorità giudiziaria.