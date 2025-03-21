Catania, furto all’aeroporto: giovane bloccato prima del decollo

La Polizia di Stato ha denunciato per furto aggravato un giovane di 21 anni, residente nella provincia di Enna, sorpreso all’imbarco dopo aver rubato alcuni profumi da un negozio all’interno dell’aero...

La Polizia di Stato ha denunciato per furto aggravato un giovane di 21 anni, residente nella provincia di Enna, sorpreso all’imbarco dopo aver rubato alcuni profumi da un negozio all’interno dell’aeroporto.

Alcuni giorni fa, gli agenti della Polizia di Frontiera dell’aeroporto “Fontanarossa” di Catania, durante la loro quotidiana attività di controllo all’interno dell’area aeroportuale, hanno ricevuto una segnalazione circa l’ammanco di due profumi del valore commerciale di oltre 260 euro da parte del personale di un esercizio commerciale sito all’interno della zona partenze.

A quel punto, i poliziotti hanno immediatamente intrapreso le ricerche del soggetto, sulla base dell’accurata descrizione del probabile ladro ricevuta dal personale del negozio.

In pochi minuti l’uomo è stato rintracciato nei pressi del gate di imbarco, in procinto di partire alla volta della Capitale, nel tentativo di darsi alla fuga con la refurtiva.

Una volta raggiunto dagli agenti, realizzando di essere stato scoperto, il 21enne ha consegnato spontaneamente la refurtiva, ammettendo le proprie responsabilità. Pertanto, ferma restando la presunzione di innocenza dell’indagato valevole ora e fino a condanna definitiva, lo stesso è stato denunciato in stato di libertà per furto aggravato, mente i profumi recuperati sono stati restituiti ai responsabili dell’esercizio commerciale.