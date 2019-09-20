CATANIA: FURTO ALL’AEROPORTO“INCASTRATO” DALLE TELECAMERE MENTRE RUBA SIGARETTE: DENUNCIATO 21ENNE

La Polizia di Stato ha deferito in stato di libertà, alla Procura della Repubblica del Tribunale di Catania, un uomo di 21 anni D.B.M., responsabile di furto aggravato.L’uomo lo scorso 3 agosto si tro...

La Polizia di Stato ha deferito in stato di libertà, alla Procura della Repubblica del Tribunale di Catania, un uomo di 21 anni D.B.M., responsabile di furto aggravato.

L’uomo lo scorso 3 agosto si trovava all’interno dell’area partenze dell’Aeroporto di Catania e, mentre aspettava il suo volo diretto a Valencia in Spagna è entrato nel negozio Duty Free Heinemann asportando una stecca di sigarette marca “Marlboro Gold” del valore commerciale di 44 euro.

I poliziotti acquisita la notizia di patito furto da parte del predetto negozio, attraverso un’approfondita e attenta analisi delle immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza sono riusciti nell’immediatezza a risalire al responsabile. Il furbetto che sperava di farla franca è stato denunciato in stato di libertà per il reato di furto aggravato.