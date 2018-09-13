CATANIA: FURTO CON ‘SPACCATA’ AI DANNI DI UN BAR DEL CENTRO STORICO, ARRESTATI

La Polizia di Stato di Catania ha arrestato Giuseppe Rando, 27 anni, pregiudicato e Filippo Valerio Storniolo, 24 anni, pregiudicato, (cl. 1991), pregiudicato, responsabili, in concorso tra loro, del...

La Polizia di Stato di Catania ha arrestato Giuseppe Rando, 27 anni, pregiudicato e Filippo Valerio Storniolo, 24 anni, pregiudicato, (cl. 1991), pregiudicato, responsabili, in concorso tra loro, del reato di furto aggravato ai danni di un esercizio commerciale del centro cittadino e di resistenza a pubblico ufficiale.

Alle ore 23.00 circa, dell’11 settembre, la locale Sala Operativa diramava nota radio di furto in atto presso un bar del centro storico ad opera di due soggetti che, utilizzando la loro autovettura come “ariete” avevano infranto la vetrina e si erano introdotti all’interno, portando con sé il registratore di cassa con il denaro.

Dopo un prolungato inseguimento, l’autovettura, con a bordo i due autori del furto, successivamente identificati per Giuseppe Rando e Filippo Valerio Storniolo, andava a collidere violentemente contro il muro. Tale circostanza consentiva agli agenti operanti di scendere dal mezzo di servizio e di bloccare subito il passeggero, mentre il complice, conducente del veicolo, che fuggiva a piedi, veniva raggiunto e fermato dopo una breve colluttazione.

All’interno del veicolo, gli agenti della Squadra Mobile rinvenivano e sequestravano la refurtiva, ossia il registratore di cassa con tutto l’incasso che veniva riconsegnato al titolare dell’esercizio commerciale. Inoltre, venivano rinvenuti anche svariati arnesi atti allo scasso che venivano sottoposti a sequestro.

Nel prosieguo dell’attività di polizia giudiziaria, venivano acquisiti i filmati registrati dal sistema di video-sorveglianza istallato all’interno dell’attività commerciale la cui analisi consentiva di appurare la collaudata tecnica, cosiddetta “della spaccata”, posta in atto dai due autori del furto.

A seguito di quanto accaduto, Rando e Storniolo venivano dichiarati in stato di arresto per furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale e posti a disposizione dell’Autorità giudiziaria.