CATANIA: FURTO DA “H&M” IN VIA ETNEA: IN MANETTE UN PALAGONESE
I Carabinieri del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale hanno arrestato nella flagranza il 20enne palagonese David PANEBIANCO, poiché ritenuto responsabile di furto aggravato.
Superando i sistemi antitaccheggio, il giovane si stava allontanando dall’esercizio commerciale con un giubbotto rubato poco prima dagli espositori, quando, la pattuglia dell’Arma transitando per via Etnea è stata fermata ed avvisata dagli addetti alla vendita, così da poter nell’immediato bloccare ed ammanettare il ladro.
La refurtiva è tornata nella disponibilità del negozio, mentre l’arrestato attenderà la direttissima in camera di sicurezza.