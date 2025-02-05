CATANIA. GARAGE TRASFORMATO IN DEPOSITO DI DROGA: LA POLIZIA SEQUESTRA 15 CHILI DI STUPEFACENTI PER UN VALORE DI 180MILA EURO

Scoperto dalla Polizia di Stato un vero e proprio bazar della droga. Così il giovane pusher 26enne trovato in possesso di 15 chili di sostanza stupefacente, come marijuana, hashish e la nuova e perico...

Scoperto dalla Polizia di Stato un vero e proprio bazar della droga. Così il giovane pusher 26enne trovato in possesso di 15 chili di sostanza stupefacente, come marijuana, hashish e la nuova e pericolosissima “wax”, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio, ferma restando la presunzione di innocenza dell’indagato valevole ora e fino a condanna definitiva.

Nel corso dei servizi di controllo del territorio, finalizzati alla prevenzione e repressione dell’uso e dello spaccio di sostanze stupefacenti nel quartiere Picanello, gli agenti della squadra volanti e della squadra cinofili della Questura di Catania hanno effettuato un controllo nei garage di un palazzo.

Non appena giunti dinanzi ad uno dei garage, il cane antidroga “Maui” ha segnalato con insistenza la presenza di sostanza stupefacente al suo interno.

Gli accertamenti condotti dagli agenti sul posto hanno permesso di risalire all’identità dell’utilizzatore, un giovane catanese, che lo aveva preso in affitto da circa tre mesi.

Gli agenti si sono, quindi, diretti verso l’abitazione dell’uomo dove, anche in questo caso, il cane antidroga ha subito segnalato la presenza di sostanza stupefacente all’interno. Dopo aver bussato alla porta di ingresso per farsi aprire, i poliziotti hanno notato un soggetto che si era affacciato al balcone per gettare alcune buste e che, alla vista degli agenti, era rientrato all’interno dell’abitazione.

A quel punto i poliziotti hanno iniziato a suonare alla porta con insistenza e, poco dopo, l’uomo ha aperto consentendo l’accesso.

All’interno della camera da letto i poliziotti hanno trovato svariate buste contenenti sostanza stupefacente, sparse per tutta la stanza, per un totale di quasi 800 grammi di marijuana, 1,2 kg di hashish, 250 grammi di Wax, 75 sigarette elettroniche contenenti THC di importazione, varie bustine contenenti infusi alla cannabis, oltre a materiale per confezionare la droga.

In relazione a quanto trovato, sussistendo il fondato sospetto che l’uomo potesse nascondere altra droga, i polizotti hanno perquisito anche il garage in uso al 26enne. Il controllo ha consentito di trovare un’autovettura imbottita di droga. In particolare, gli agenti hanno rinvenuto, nascosta all’interno dell’auto, 13 grosse buste contenenti 11 chili di marijuana, 1 chilo di hashish e 750 grammi di Wax.

Tutta la droga rinvenuta, circa 15 chili, per un valore sul mercato di circa 180 mila euro, è stata sequestrata e messa a disposizione dell’Autorità Giudiziaria e del Laboratorio di Polizia Scientifica per essere analizzata.

Al termine dell’attività condotta dalla squadra volante della Questura di Catania, l’uomo è stato arrestato e su disposizione del Pubblico Ministero di turno è stato accompagnato nella Casa Circondariale di Piazza Lanza a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.