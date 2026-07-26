Catania, gattino scappa dal trasportino e finisce sulla Tangenziale: salvato dagli uomini Anas e dalla Polizia Stradale

Il piccolo felino era riuscito a raggiungere lo spartitraffico: traffico temporaneamente fermato per consentire il recupero in sicurezza

Una storia a lieto fine arriva dalla Tangenziale di Catania, dove un gattino è stato recuperato dopo essersi ritrovato in una situazione di grave pericolo tra le auto in transito.

Secondo quanto ricostruito, il piccolo animale sarebbe riuscito a scappare dal trasportino mentre viaggiava a bordo di un'auto, raggiungendo successivamente lo spartitraffico della Tangenziale.

Immediato l'intervento dei cantonieri Anas e degli agenti della Polizia Stradale, che hanno provveduto a mettere in sicurezza l'area. Per permettere le operazioni di recupero senza rischi, il traffico è stato temporaneamente fermato.

Sono bastati pochi minuti per raggiungere il gattino e portarlo finalmente al sicuro. L'intervento si è concluso senza conseguenze né per l'animale né per gli automobilisti, consentendo poco dopo il ripristino della normale circolazione.

Il piccolo felino è stato infine riaffidato alla donna che da tempo se ne prende cura, mettendo così la parola fine a una disavventura che avrebbe potuto avere conseguenze ben diverse.