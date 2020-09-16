CATANIA. GELOSO DELLA MOGLIE LA MANDA AL PRONTO SOCCORSO: ARRESTATO

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale di Catania hanno arrestato un 34enne di origini mauriziane, resosi responsabile di maltrattamenti in famiglia, lesioni e minaccia.I militar...

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale di Catania hanno arrestato un 34enne di origini mauriziane, resosi responsabile di maltrattamenti in famiglia, lesioni e minaccia.

I militari, in particolare, grazie ad una segnalazione giunta sul numero 112 NUE nel corso della quale un cittadino li avvisava di una violenta lite in famiglia, ancora in corso in quel momento, sono tempestivamente giunti nell’appartamento questione ove, sin da subito, hanno effettivamente purtroppo riscontrato la veridicità dell’allarme pervenuto.

All’interno dell’abitazione hanno infatti trovato l’uomo che aveva appena picchiato la moglie (sono entrambi domestici), accecato da una morbosa quanto immotivata gelosia nei suoi confronti che stavolta però lo aveva portato a colpirla violentemente davanti alle due figlie minori.

La donna, immediatamente trasportata presso il pronto soccorso dell’ospedale Cannizzaro di Catania, è stata trovata affetta da "frattura delle ossa proprie del naso e del setto nasale" con una prognosi di 18 giorni.

Il marito violento invece, in attesa della celebrazione del rito direttissimo, è stato sottoposto agli arresti domiciliari presso un’abitazione diversa da quella familiare. (g/t)