CATANIA: GESTIVA DEPOSITI DI DROGA,MINORENNE IN MANETTE

I Carabinieri della Compagnia di Catania Piazza Dante hanno arrestato nella flagranza un catanese di 16 anni, poiché ritenuto responsabile di detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti.

Sono stati i militari del Nucleo Operativo, impegnati in un servizio antidroga nel popoloso quartiere del capoluogo etneo, ad osservare i movimenti del minore mentre, a più riprese, entrava ed usciva da due distinti immobili abbandonati ubicati nelle vie Colomba e Piombai.

I carabinieri, cogliendo il momento propizio, sono riusciti a bloccarlo e ad accedere nei locali precedentemente visitati dal minore dove, previa perquisizione, sono stati rinvenuti e sequestrati:

4 Kg di marijuana, sostanza conservata sottovuoto in involucri di plastica, di cui una minima parte già suddivisa in dosi pronte ad essere smerciate;

circa 40 grammi di cocaina ancora “in pietra”;

nonché un bilancino elettronico di precisione.

La droga sequestrata, immessa sul mercato al dettaglio, avrebbe potuto fruttare oltre 25.000 euro.