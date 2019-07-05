CATANIA: GIOCO D’AZZARDO: DENUNCIATA LA TITOLARE DI UN ESERCIZIO PUBBLICO E SEQUESTRATI APPARECCHI NON A NORMA

Ancora un servizio della Polizia di Stato per la prevenzione e la repressione del gioco d’azzardo, del gioco illegale e per la tutela dei minori.Nel corso della mattinata di ieri, infatti, agenti dell...

Ancora un servizio della Polizia di Stato per la prevenzione e la repressione del gioco d’azzardo, del gioco illegale e per la tutela dei minori.

Nel corso della mattinata di ieri, infatti, agenti della Squadra amministrativa del Commissariato Nesima, hanno proceduto a un accertamento presso un esercizio pubblico ubicato in corso Indipendenza, allo scopo di rilevare eventuali irregolarità.

All’interno dell’attività erano presenti ben 16 postazioni da gioco, con connessione internet attiva ed altrettanti PC completi di case, monitor, tastiera e mouse; una di queste postazioni era occupata da un avventore che stava giocando online su una piattaforma estera di gioco, non autorizzata dai Monopoli di Stato.

La titolare dell’attività è stata denunciata in stato di libertà ai sensi della legge 401 del 1989 art.4,ovvero per l’esercizio abusivo di attività di gioco scommesse; le è stata anche contestata la mancata esposizione delle apposite targhe di avvertimento, ai fini della prevenzione dei fenomeni di gioco convulsivo, una violazione che prevede la sanzione amministrativa di 50.000 euro.

È stata contestata, altresì, l’installazione e la messa a disposizione dei clienti di un apparecchio destinato, anche indirettamente, a qualunque forma di gioco, non rispondente alle caratteristiche di legge.

Il case utilizzato per collegarsi e giocare online è stato sottoposto a sequestro penale

e a sequestro amministrativo, con opportuna apposizione di sigilli, essendo stato consegnato alla stessa titolare per la custodia giudiziaria.