CATANIA: GIOVANE NIGERIANO SI DENUDA E AGGREDISCE I PASSANTI: FERMATO DALLA POLIZIA

I poliziotti del Commissariato Borgo-Ognina hanno denunciato per i reati di atti osceni in luogo pubblico e percosse il ventiduenne cittadino nigeriano S.V..

L’uomo, nella tarda mattinata di ieri, stazionava di fronte ad un noto supermercato di viale Ulisse, importunando senza alcun apparente motivo i clienti che uscivano dal market con la spesa.

Ad un tratto, il nigeriano, non contento di quanto finora fatto, al fine di attirare ulteriormente l’attenzione, si denudava abbassando i pantaloni della tuta e mostrando le parti intime.

Uno dei passanti, lo invitava a ricomporsi, ma lui, mostrandosi infastidito per il richiamo, dapprima gli lanciava contro una bottiglia di birra, poi lo aggrediva fisicamente sferrandogli alcuni schiaffi.

Ad evitare il peggio il tempestivo intervento della pattuglia del Commissariato Borgo-Ognina, che allertata dalla sala operativa, giungeva immediatamente sul posto immobilizzando il nigeriano e conducendolo presso gli uffici di polizia per gli accertamenti di rito.

Una volta ricostruiti i fatti, lo straniero, in regola col permesso di soggiorno, veniva denunciato per il reato di atti osceni in luogo pubblico e per il reato di percosse.