CATANIA, GIOVANI CON PISTOLA A SALVE FUORI DA BANCA: DENUNCIATI DALLA POLIZIA

La Polizia di Stato ha denunciato due giovani catanesi, entrambi 19enni, poiché trovati in possesso di una pistola a salve priva di tappo rosso fuori da una banca.

Nell’ambito dei servizi di controllo del territorio, che sono stati intensificati dalla Questura di Catania anche in considerazione dell’approssimarsi delle festività natalizie, rivolgendo particolare attenzione agli obiettivi sensibili quali uffici bancari e postali, i poliziotti del Commissariato di Nesima hanno osservato alcuni strani movimenti fuori da un istituto di credito ubicato in viale Mario Rapisardi. Due giovani, in sella ad uno scooter posteggiato sul marciapiede accanto alla banca, stavano monitorando gli utenti intenti ad effettuare prelievi di denaro agli sportelli ATM.

Il comportamento sospetto non è sfuggito all’attenzione dei poliziotti, che, decisi a fermarli e sottoporli a controllo, hanno bloccato i due 19enni, nonostante gli stessi avessero accennato ad un tentativo di fuga con il mezzo a due ruote.

A seguito di perquisizione personale dei due giovani, estesa al motociclo, all’interno del baule di quest’ultimo è stata trovata una pistola a salve calibro 9, priva di tappo rosso e con il caricatore inserito, fedele riproduzione dell’arma in dotazione alle forze di polizia. La pistola a salve è stata posta sotto sequestro.

I due giovani, entrambi incensurati, non hanno fornito valide giustificazioni circa il possesso della pistola a salve e sul motivo per il quale stazionassero in orario serale davanti alla banca. Per tale ragione, sono stati entrambi denunciati per il reato di armi o oggetti atti ad offendere, ferma restando la presunzione di innocenza dell’indagato valevole ora e fino a condanna definitiva.