CATANIA, GIOVANI SORPRESI A IMBRATTARE IL VAGONE DI UN TRENO: DENUNCIATI

La scorsa notte personale dell’Upgsp ha denunciato in stato di libertà tre giovani, responsabili dell’imbrattamento di un mezzo di trasporto pubblico.Intorno alle due alcuni agenti delle Volanti, impe...

La scorsa notte personale dell’Upgsp ha denunciato in stato di libertà tre giovani, responsabili dell’imbrattamento di un mezzo di trasporto pubblico.

Intorno alle due alcuni agenti delle Volanti, impegnati nella ricerca di due uomini che poco prima avevano rubato un’auto, sono entrati, a piedi, all’interno della stazione ferroviaria all’altezza della fermata “Catania-Europa”.

Dentro lo scalo ferroviario gli agenti hanno notato tre giovani, chinati per terra, che con alcune bombolette spray stavano imbrattando un vagone di “TrenItalia”.

Alla vista dei poliziotti i tre si sono dati alla fuga in direzione del deposito delle locomotive. Dopo un inseguimento all’interno della stazione e lungo i binari, i giovani sono stati bloccati, anche con l’aiuto di altro personale giunto prontamente sul posto. La successiva perquisizione ha permesso di rinvenire, nei pressi del vagone deturpato, 17 bombolette spray, di vari colori, e all’interno di un’auto in uso ai tre, altre 46 bombolette, tutte sequestrate.

Alla luce dei fatti i giovani sono stati indagati in stato di libertà per deturpamento e imbrattamento commesso su mezzi di traporto pubblici.