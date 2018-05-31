CATANIA: Girava armato di pistola con il colpo in canna

I Carabinieri della Stazione di Catania Piazza Dante hanno arrestato il 37enne catanese Carmelo MUSUMECI, in esecuzione di un ordine per l’espiazione di pena detentiva emesso dal Tribunale di Catania....

I Carabinieri della Stazione di Catania Piazza Dante hanno arrestato il 37enne catanese Carmelo MUSUMECI, in esecuzione di un ordine per l’espiazione di pena detentiva emesso dal Tribunale di Catania.

Furono gli uomini del Nucleo Operativo di Piazza Dante la notte del 7 luglio del 2017 ad arrestarlo in flagranza in Via Di Giacomo a San Cristoforo poiché l’uomo, notando i Carabinieri, aveva tentato di disfarsi di una pistola lanciandola sotto una macchina parcheggiata.

L’arma, una Beretta cal.380 con la matricola abrasa, il colpo in canna e ulteriori sette munizioni nel caricatore, fu immediatamente recuperata e posta sotto sequestro.

I giudici etnei per quei fatti lo hanno condannato ritenendolo colpevole di porto illegale di arma clandestina e munizioni, comminandogli una pena equivalente ad anni 1, mesi 1 e giorni 11 di reclusione che espierà in regime di detenzione domiciliare.